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Экс-проектировщик красноярского метро пытается признать себя банкротом

Арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения.

Источник: KrasnodarMedia.su

В производстве арбитражного суда Красноярского края находится дело по заявлению АО «Красноярский Трест Инженерно-Строительных Изысканий». Компания пытается признать себя банкротом.

Акционерное общество указывает, что на 14 августа 2024 года сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, которые им не оспариваются, — 159 039 111,69 ₽. Также на эту дату суд принял к производству и рассматривает иск к должнику на сумму 852 364 213,13 ₽.

Суд ввёл процедуру наблюдения. Временным управляющим утверждён Валерий Торгашев. Ему необходимо опубликовать в газете «Коммерсантъ» сообщение о введении процедуры наблюдения и предоставить в материалы дела до 20 февраля. Ещё временному управляющему нужно провести собрания кредиторов и работников (в том числе бывших). Далее включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве информацию о решениях, принятых на собрании работников.