Экс-проектировщик красноярского метро пытается признать себя банкротом

Суд ввёл процедуру наблюдения. Временным управляющим утверждён Валерий Торгашев. Ему необходимо опубликовать в газете «Коммерсантъ» сообщение о введении процедуры наблюдения и предоставить в материалы дела до 20 февраля. Ещё временному управляющему нужно провести собрания кредиторов и работников (в том числе бывших). Далее включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве информацию о решениях, принятых на собрании работников.