В Минусинске туристы отсудили 230 тысяч рублей за сорвавшуюся поездку в Таиланд

В Минусинске семейная пара с помощью Роспотребнадзора высудила около 230 тысяч рублей у турфирмы за несостоявшуюся поездку. Семья собиралась отдохнуть в Таиланде и купила путевки общей стоимостью около 160 тысяч рублей. В эту сумму входило и вознаграждение турагента — около 9400 рублей.
Накануне вылета один из супругов заболел, и от поездки пришлось отказаться по уважительной причине. Туроператора и турагента об этом уведомили. Последний сообщил об аннулировании заявки по договору и вернул полученное вознаграждение. С туроператором начались проблемы. Он решил проигнорировать претензию о возврате денег путевки.
После этого семья обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Специалисты этого ведомства помогли подготовить и подать иск в суд. Представители турфирмы не смогли обосновать судье невозврат денег. Доказательств фактически понесенных расходов у них не нашлось. В итоге с туроператора взыскали в пользу потребителей около 230 тысяч рублей. Это не только стоимость неиспользованного тура, но и компенсация морального ущерба (две тысячи рублей), и штраф (более 75 тысяч рублей).