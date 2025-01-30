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В Минусинске туристы отсудили 230 тысяч рублей за сорвавшуюся поездку в Таиланд

В Красноярском крае Роспотребнадзор помог вернуть деньги за несостоявшийся тур.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске семейная пара с помощью Роспотребнадзора высудила около 230 тысяч рублей у турфирмы за несостоявшуюся поездку. Семья собиралась отдохнуть в Таиланде и купила путевки общей стоимостью около 160 тысяч рублей. В эту сумму входило и вознаграждение турагента — около 9400 рублей.

Накануне вылета один из супругов заболел, и от поездки пришлось отказаться по уважительной причине. Туроператора и турагента об этом уведомили. Последний сообщил об аннулировании заявки по договору и вернул полученное вознаграждение. С туроператором начались проблемы. Он решил проигнорировать претензию о возврате денег путевки.

После этого семья обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Специалисты этого ведомства помогли подготовить и подать иск в суд. Представители турфирмы не смогли обосновать судье невозврат денег. Доказательств фактически понесенных расходов у них не нашлось. В итоге с туроператора взыскали в пользу потребителей около 230 тысяч рублей. Это не только стоимость неиспользованного тура, но и компенсация морального ущерба (две тысячи рублей), и штраф (более 75 тысяч рублей).

туризм и отдых