В Минусинске туристы отсудили 230 тысяч рублей за сорвавшуюся поездку в Таиланд

После этого семья обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Специалисты этого ведомства помогли подготовить и подать иск в суд. Представители турфирмы не смогли обосновать судье невозврат денег. Доказательств фактически понесенных расходов у них не нашлось. В итоге с туроператора взыскали в пользу потребителей около 230 тысяч рублей. Это не только стоимость неиспользованного тура, но и компенсация морального ущерба (две тысячи рублей), и штраф (более 75 тысяч рублей).