Пять домов во Владивостоке живут без воды, пока УК и Водоканал спорят, кому чинить порыв

В социальных сетях жильцы писали, что диспетчер аварийной службы, куда абоненты обращались по поводу внезапного отключения воды, ссылался на якобы «проблемный» дом № 59 по улице Интернациональной. Позднее жильцы выяснили, что произошёл порыв транзитной трубы холодного водоснабжения, питающей многоквартирные дома №№ 61, 63, 65, 69, 71 и проходящие через дом № 59. Подвал дома № 59 затапливает холодной водой, а «Водоканал» отказывается устранять порыв, ссылаясь на то, что участок водовода является собственностью самого дома. Складывается парадоксальная ситуация: собственники жилья в доме № 59 должны вкладываться в ремонт участка сети, от которого они сами коммунальный ресурс не получают.