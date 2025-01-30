Пять домов во Владивостоке живут без воды, пока УК и Водоканал спорят, кому чинить порыв

На протяжении пяти часов 24 января водоснабжение пяти многоквартирных домов на этой улице отсутствовало, а 29 января вновь было приостановлено.
В социальных сетях жильцы писали, что диспетчер аварийной службы, куда абоненты обращались по поводу внезапного отключения воды, ссылался на якобы «проблемный» дом № 59 по улице Интернациональной. Позднее жильцы выяснили, что произошёл порыв транзитной трубы холодного водоснабжения, питающей многоквартирные дома №№ 61, 63, 65, 69, 71 и проходящие через дом № 59. Подвал дома № 59 затапливает холодной водой, а «Водоканал» отказывается устранять порыв, ссылаясь на то, что участок водовода является собственностью самого дома. Складывается парадоксальная ситуация: собственники жилья в доме № 59 должны вкладываться в ремонт участка сети, от которого они сами коммунальный ресурс не получают.
Жильцы утверждают, что до городской администрации проблему они довели ещё неделю назад, однако чиновники в этом казусе ещё не разобрались. По мнению жильцов, задача мэрии сейчас — признание транзитных сетей бесхозными и возложение обязанности по их ремонту на ресурсоснабжающие организации.
Представители районной прокуратуры лично осмотрели дома, страдающие из-за этого спора о принадлежности участка водопровода, вызвали аварийную бригаду, которая только после прокурорского реагирования приехала и приступила к ремонту. А ведомство устанавливает виновных в сложившейся ситуации, чтобы вызвать ответственное должностное лицо для возбуждения административного дела по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения абонентов коммунальной услугой).
Работы по устранению порыва и восстановлению ХВС выполнены частично. Как пишет в своём канале местный депутат, отслеживающий ситуацию, бригада управляющей компании устранила наиболее мощную течь, но мелкие порывы остались; и УК якобы уже выставила «Водоканалу» досудебную претензию, потому что фактически ремонтировала чужое имущество за свой счет. Позиция же «Водоканала» — ресурсоснабжающая организация обслуживает балансовые сети до границ стены дома, а то, что в подвале — ответственность организации управляющей.
Надзорное ведомство следит, чтобы аварийно-восстановительные работы были полностью завершены (независимо от того, кто же всё-таки должен ремонтировать их по закону).
Ранее прокуратура пообещала принять меры в отношении должностных лиц «Приморского водоканала», которые не стали ликвидировать аварию на канализационном люке, который прорвало возле поликлиники № 1 на улице Некрасовской во Владивостоке. Из-за порыва полностью обледенела лестница, ведущая к многоквартирному дому с подразделением поликлиники на первом этаже, но до визита прокуратуры устранением аварии никто не занимался.