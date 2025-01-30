В Новосибирске трактористам готовы платить от 110 тысяч рублей в месяц

В Новосибирске ищут сотрудников для городских дорожно-эксплуатационных учреждений. Водителям, машинистам и трактористам предлагают зарплату от 110 тысяч рублей и выше. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале мэрии.
Водители с категориями C и E, а также водители шнекороторов могут рассчитывать на зарплату в 115 тысяч рублей. Трактористы и водители погрузчиков получат 110 тысяч рублей, такую же сумму предложат машинистам автогрейдеров и бульдозеров.
Кроме того, в мэрии отмечают, что вакансии открыты не только для высококвалифицированных специалистов — дорожные рабочие могут устроиться на работу с зарплатой от 65 до 70 тысяч рублей.
Для привлечения новых кадров предусмотрены дополнительные бонусы, включая возможность предоставления жилья или частичной компенсации расходов на аренду квартиры.