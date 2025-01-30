Казахстан не намерен снижать объем добычи нефти

Пока каких-то трендов в сторону увеличения или снижения объемов по добыче нет, мы планируем 96,2 млн тонн — задачу, которую перед нами поставило правительство.
Однако, по его словам, в ближайшее время состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принята согласованная позиция.
До этого Казахстан «возьмёт паузу».
В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будет обсуждена политика Организации в части текущего момента, в том числе и планов США по увеличению объемов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определенные инструменты, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях, у нас есть политика, связанная с возможностью прямых переговоров с участниками крупных консорциумов по снижению объемов добычи с целью достижения баланса на рынке, но окончательное решение будет принято после совместной встречи ОПЕК.
Глава Минэнерго Казахстана обратил внимание СМИ на то, что страна делала все возможное, чтобы исполнить свои обязательства по ограничению объемов добычи. Однако в 2025 году правительством Казахстана поставлена задача добыть не менее 96 млн тонн нефти.