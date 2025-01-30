Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан не намерен снижать объем добычи нефти

АСТАНА, 30 янв. — Sputnik. До очередного заседания ОПЕК+ Казахстан не будет заявлять о коррекциях в прогнозе добычи нефти на 2025 год. Об этом на брифинге сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Пока каких-то трендов в сторону увеличения или снижения объемов по добыче нет, мы планируем 96,2 млн тонн — задачу, которую перед нами поставило правительство.

сказал Алмасадам Саткалиев на брифинге

Однако, по его словам, в ближайшее время состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принята согласованная позиция.

До этого Казахстан «возьмёт паузу».

В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будет обсуждена политика Организации в части текущего момента, в том числе и планов США по увеличению объемов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определенные инструменты, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях, у нас есть политика, связанная с возможностью прямых переговоров с участниками крупных консорциумов по снижению объемов добычи с целью достижения баланса на рынке, но окончательное решение будет принято после совместной встречи ОПЕК.

отметил он

Глава Минэнерго Казахстана обратил внимание СМИ на то, что страна делала все возможное, чтобы исполнить свои обязательства по ограничению объемов добычи. Однако в 2025 году правительством Казахстана поставлена задача добыть не менее 96 млн тонн нефти.

экономика
энергетика
нефть
ОПЕК