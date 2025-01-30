Казахстан не намерен снижать объем добычи нефти

В ближайшее время планируется встреча на уровне представителей ОПЕК+, на которой будет обсуждена политика Организации в части текущего момента, в том числе и планов США по увеличению объемов добычи, на которой будет принята согласованная позиция. У Казахстана есть определенные инструменты, мы можем ограничивать добычу на собственных месторождениях, у нас есть политика, связанная с возможностью прямых переговоров с участниками крупных консорциумов по снижению объемов добычи с целью достижения баланса на рынке, но окончательное решение будет принято после совместной встречи ОПЕК.