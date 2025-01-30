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В Прикамье разработают градостроительные мастер-планы для четырёх городов

Они вошли в перечень опорных населённых пунктов России.

Источник: Аргументы и факты

Власти анонсировали разработку градостроительных мастер-планов для четырёх городов Пермского края, сообщает «Новый компаньон».

О предстоящих планах стало известно на выездном заседании регионального правительства 29 января. Как сообщила и. о. главы Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Надежда Трусова, на уровне федерации составлен перечень опорных населённых пунктов страны, для которых планируется разработка мастер-планов (в том числе — за счёт федерального бюджета).

Список насчитывает более 2000 городов. В него вошли более 30 населённых пунктов Прикамья. ЗАТО Звёздный получил отдельный статус — стратегического населённого пункта, а Губаху, Чайковский, Александровск, Соликамск и Чусовой обозначили как «новые точки роста».

Четыре города Пермского края — Пермь, Губаха, Чайковский и агломерация Березники/Соликамск — должны получить новые градостроительные мастер-планы.

строительство