В Прикамье разработают градостроительные мастер-планы для четырёх городов

Власти анонсировали разработку градостроительных мастер-планов для четырёх городов Пермского края, сообщает «Новый компаньон».
О предстоящих планах стало известно на выездном заседании регионального правительства 29 января. Как сообщила и. о. главы Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Надежда Трусова, на уровне федерации составлен перечень опорных населённых пунктов страны, для которых планируется разработка мастер-планов (в том числе — за счёт федерального бюджета).
Список насчитывает более 2000 городов. В него вошли более 30 населённых пунктов Прикамья. ЗАТО Звёздный получил отдельный статус — стратегического населённого пункта, а Губаху, Чайковский, Александровск, Соликамск и Чусовой обозначили как «новые точки роста».
Четыре города Пермского края — Пермь, Губаха, Чайковский и агломерация Березники/Соликамск — должны получить новые градостроительные мастер-планы.