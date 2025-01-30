В Прикамье разработают градостроительные мастер-планы для четырёх городов

О предстоящих планах стало известно на выездном заседании регионального правительства 29 января. Как сообщила и. о. главы Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края Надежда Трусова, на уровне федерации составлен перечень опорных населённых пунктов страны, для которых планируется разработка мастер-планов (в том числе — за счёт федерального бюджета).