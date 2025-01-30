11 млрд кубометров воды получит Казахстан к апрелю 2025 года

Стороны рассмотрели ход прохождения межполивного периода в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Отметим, что запланированный объем воды поступит в Шардаринское водохранилище Туркестанской области по реке Сырдарья. Из них 1,6 млрд кубометров направят в Аральское море.
По словам Нуржана Нуржигитова, это позволит накопить необходимый объем воды для поливного периода этого года, а также обеспечить поддержание состояния экосистем в южных регионах Казахстана.
Отмечу, что на юге ситуация отличается от запада и севера страны. Там нет паводков и паводковой воды в таких объемах и масштабах. А летом потребность в поливной воде очень высока… Благодаря переговорам мы в прошлом году бесперебойно обеспечили юг страны. Все вопросы по распределению воды и охране трансграничных водных объектов мы решаем совместно с нашими коллегами из стран Центральной Азии.
Отметим, что в апреле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что к 2050 году Казахстан может войти в категорию стран, остро нуждающихся в воде. Глава государства подчеркнул, что казахстанцы должны стать более бережливыми, потому что «нехватка воды увеличивается».