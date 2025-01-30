11 млрд кубометров воды получит Казахстан к апрелю 2025 года

Отмечу, что на юге ситуация отличается от запада и севера страны. Там нет паводков и паводковой воды в таких объемах и масштабах. А летом потребность в поливной воде очень высока… Благодаря переговорам мы в прошлом году бесперебойно обеспечили юг страны. Все вопросы по распределению воды и охране трансграничных водных объектов мы решаем совместно с нашими коллегами из стран Центральной Азии.