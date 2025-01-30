Более 30 домов расселено по программе реновации в районе Люблино

«С начала реализации программы реновации в районе Люблино город передал под заселение 15 новостроек, в которых предусмотрена уже готовая улучшенная отделка квартир. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей, ранее проживавшие в 34 домах, которые позже расселили. Из них 25 уже демонтированы. На месте сноса построен один жилой комплекс и возводится еще девять новостроек с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации», — рассказал Владислав Овчинский.