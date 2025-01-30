Более 30 домов расселено по программе реновации в районе Люблино

Более 30 домов старого жилого фонда расселили на юго-востоке столицы в районе Люблино. Горожане уже отпраздновали новоселье в квартирах, обустроенных по стандартам программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В общей сложности по программе реновации в районе предстоит расселить 152 дома. Около 30 тысяч москвичей получат новые квартиры в современных жилых комплексах.
«С начала реализации программы реновации в районе Люблино город передал под заселение 15 новостроек, в которых предусмотрена уже готовая улучшенная отделка квартир. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей, ранее проживавшие в 34 домах, которые позже расселили. Из них 25 уже демонтированы. На месте сноса построен один жилой комплекс и возводится еще девять новостроек с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации», — рассказал Владислав Овчинский.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилых домов соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».