Электросетевые предприятия Прикамья станут АО

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, преобразование компании «Краевые электрические сети» в акционерное общество осуществляется с целью дальнейшего развития предприятия. «Статус АО обладает большими возможностями для привлечения финансовых инструментов для своей деятельности», — подчеркнули в правительстве. При этом изменение формы собственности не повлечет смены владельца.