В 2024 году на ремонт дорог в Башкирии направили 33 млрд рублей

По проекту «Безопасные качественные дороги» в Башкирии отремонтировали 212 км дорог и три моста длиной 199 погонных метров. В Уфе запустили движение по Восточному выезду, а также по Шакшинскому мосту. Также строители завершили реконструкцию участка автодороги Бирск-Тастуба-Сатка протяженностью 40 км в Дуванском и Караидельском районах. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году завершили строительство четырехкилометровой подъездной дороги к селу Ташкалмашево в Чекмагушевском районе.