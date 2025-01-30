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В 2024 году на ремонт дорог в Башкирии направили 33 млрд рублей

В прошлом году Дорожный фонд Башкортостана превысил 33 млрд рублей, из которых четыре миллиарда направил федеральный бюджет.

Всего за год в республике обновили больше 1,2 тысяч километров дорог, реконструкцию провели на 60 км автодорог, построили и обновили почти 800 погонных метров мостов и путепроводов.

По проекту «Безопасные качественные дороги» в Башкирии отремонтировали 212 км дорог и три моста длиной 199 погонных метров. В Уфе запустили движение по Восточному выезду, а также по Шакшинскому мосту. Также строители завершили реконструкцию участка автодороги Бирск-Тастуба-Сатка протяженностью 40 км в Дуванском и Караидельском районах. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году завершили строительство четырехкилометровой подъездной дороги к селу Ташкалмашево в Чекмагушевском районе.

В этом году в Башкирии отремонтируют не меньше 1000 км дорог, реконструируют и построят больше 22 км магистралей. Подрядчики планируют поривести в нормативное состояние больше 1000 погонных метров мостов и путепроводов.

экономика
бюджет