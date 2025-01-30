Белорусский электромобиль выйдет в серийное производство в середине — конце 2025

По его словам, при производстве белорусского электромобиля завод «БелДЖИ» предоставил электродвигатели, инверторы, силовую электронику, в том числе кузов, а также системы управления. На вопрос о том, когда он сможет выйти в серийное производство, Еловой отметил, что это станет возможным после окончательных, эксплуатационных и других испытаний.