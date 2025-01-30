Белорусский электромобиль выйдет в серийное производство в середине — конце 2025 года. Об этом сообщил заместитель директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси Олег Еловой, сообщает Sputnik.by.
По его словам, при производстве белорусского электромобиля завод «БелДЖИ» предоставил электродвигатели, инверторы, силовую электронику, в том числе кузов, а также системы управления. На вопрос о том, когда он сможет выйти в серийное производство, Еловой отметил, что это станет возможным после окончательных, эксплуатационных и других испытаний.
— Может выйти в середине этого года, может быть, ближе к концу, — предположил замдиректора Объединенного института машиностроения.
Специалист обратил внимание на то, что конкретные сроки будут зависеть исключительно от рыночных позиций комплектующих белорусских заводов. В частности, речь идет про «БелДЖИ».
— Только от этого будет зависеть, потому что все формирует цена.