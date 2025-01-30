Пособие по безработице увеличили в России

С 1 февраля пособие по безработице в России будет увеличено на 9,5%. Максимальный размер пособия составит более 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда.
Также в ведомстве уточнили, что с 1 февраля будет произведена индексация более 40 социальных выплат и пособий на уровень фактической инфляции. Всего с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий, пишет ТАСС. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным на совещании с заместителями.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области 11% свердловчан в 2024 году столкнулись с массовыми увольнениями в компаниях, в которых они работают, согласно опросу hh.ru. О сокращениях на работе рассказали 24% свердловчан. При этом 13% респондентов сообщили, что увольнения носили точечный характер, 56% респондентов отметили, что в прошлом году сокращений не было. 20% затруднились ответить на этот вопрос.