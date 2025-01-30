Пособие по безработице увеличили в России

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 11% свердловчан в 2024 году столкнулись с массовыми увольнениями в компаниях, в которых они работают, согласно опросу hh.ru. О сокращениях на работе рассказали 24% свердловчан. При этом 13% респондентов сообщили, что увольнения носили точечный характер, 56% респондентов отметили, что в прошлом году сокращений не было. 20% затруднились ответить на этот вопрос.