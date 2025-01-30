Породистые коровы приехали в Хабаровский край в двухэтажных фурах

— Это особые двухэтажные скотовозы. В них есть специальная конструкция по подъёму и спуску коров с верхнего яруса, — объяснила корреспонденту нашего издания председатель кооператива «Краснореченский» Юлия Лопатина. — В своём хозяйстве мы делаем ставку на породный состав. У нас основное поголовье это именно симменталы, есть ещё редкая в наших краях швицкая бурая. Из молока этих коров получается настоящий швейцарский сыр.