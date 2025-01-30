Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Породистые коровы приехали в Хабаровский край в двухэтажных фурах

Путь с воронежского племенного хозяйства на Дальний Восток они преодолели за 9 дней.

Источник: Минсельхоз Хабаровского края

В расположенное в пригороде Хабаровска крестьянско-фермерское хозяйство Николая Скалюка, которое входит в состав кооператива «Краснореченский», доставлен живой груз — 59 голов коров симментальской породы молочного направления. Их привезли из племенного центра в Воронежской области. В пути нетели были девять дней в двух специальных фурах. Дорогу все животные перенесли хорошо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Это особые двухэтажные скотовозы. В них есть специальная конструкция по подъёму и спуску коров с верхнего яруса, — объяснила корреспонденту нашего издания председатель кооператива «Краснореченский» Юлия Лопатина. — В своём хозяйстве мы делаем ставку на породный состав. У нас основное поголовье это именно симменталы, есть ещё редкая в наших краях швицкая бурая. Из молока этих коров получается настоящий швейцарский сыр.

В ближайших планах Юлии Лопатиной и её супруга Николая Скалюка попробовать ещё одну передовую породу — монбильярдов. Их с запада России рассчитывают привезти в мае этого года.

— По сравнению с другими породами они как марки машин — обычная «Тойота» и «Лексус». На порядок лучше у монбильярдов отдача в производстве молока. Не прогадаем, когда завезём ещё и их, — говорит Николай Скалюк.

Напомним, в прошлом году КФХ Николая Скалюка на конкурсе федерального Минсельхоза было признано лучшим в России. Это первое хозяйство из Хабаровского края, которое было так высоко отмечено на общероссийском уровне.

Сейчас у Юлии Лопатиной и Николая Скалюка уже больше 600 голов коров. В планах строительство ещё двух коровников.

сельское хозяйство