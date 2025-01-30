Породистые коровы приехали в Хабаровский край в двухэтажных фурах

В расположенное в пригороде Хабаровска крестьянско-фермерское хозяйство Николая Скалюка, которое входит в состав кооператива «Краснореченский», доставлен живой груз — 59 голов коров симментальской породы молочного направления. Их привезли из племенного центра в Воронежской области. В пути нетели были девять дней в двух специальных фурах. Дорогу все животные перенесли хорошо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это особые двухэтажные скотовозы. В них есть специальная конструкция по подъёму и спуску коров с верхнего яруса, — объяснила корреспонденту нашего издания председатель кооператива «Краснореченский» Юлия Лопатина. — В своём хозяйстве мы делаем ставку на породный состав. У нас основное поголовье это именно симменталы, есть ещё редкая в наших краях швицкая бурая. Из молока этих коров получается настоящий швейцарский сыр.
В ближайших планах Юлии Лопатиной и её супруга Николая Скалюка попробовать ещё одну передовую породу — монбильярдов. Их с запада России рассчитывают привезти в мае этого года.
— По сравнению с другими породами они как марки машин — обычная «Тойота» и «Лексус». На порядок лучше у монбильярдов отдача в производстве молока. Не прогадаем, когда завезём ещё и их, — говорит Николай Скалюк.
Напомним, в прошлом году КФХ Николая Скалюка на конкурсе федерального Минсельхоза было признано лучшим в России. Это первое хозяйство из Хабаровского края, которое было так высоко отмечено на общероссийском уровне.
Сейчас у Юлии Лопатиной и Николая Скалюка уже больше 600 голов коров. В планах строительство ещё двух коровников.