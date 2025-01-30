Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

Последний раз чеки в Минской области индексировали в конце октября прошлого года. Стоимость одного чека тогда была установлена в размере 36,936 белорусских рубля.
Сейчас в области принято решение повысить стоимость одного чека до 37,851 белорусских рубля, то есть рост составил почти 2,5%.
Новая цена именных приватизационных чеков «Жилье» начинает действовать на Минщине после официального опубликования документа.
Чеки «Жилье»
Начисление жилищных квот и выдача чеков в стране производилась местными властями в течение семи лет — с 1992 по 1999 год. Они имели разный номинал — сто, пятьсот, тысяча, три и пять тысяч рублей. После деноминации 1994 года номиналы были уменьшены в 10 раз.
В 2005 году был подписан Декрет № 6 «Об упорядочении обращения и использования именных приватизационных чеков “Жилье”. Согласно этому документу, до 1 января 2007 года необходимо было перерегистрировать ценные бумаги в “Беларусбанке”. После этого их выдавать перестали.
Индекс роста стоимости чеков в каждом регионе может устанавливаться свой. Он рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.
Чеки «Жилье» могут использовать белорусы и члены их семей, стоящие в очереди на жилье. Ими также можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе.
Кроме того, с помощью чеков можно финансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве.
Помимо этого, чеки позволяют купить жилье или же погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, которая была взята и использована для строительства или покупки жилья.