Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

Начисление жилищных квот и выдача чеков в стране производилась местными властями в течение семи лет — с 1992 по 1999 год. Они имели разный номинал — сто, пятьсот, тысяча, три и пять тысяч рублей. После деноминации 1994 года номиналы были уменьшены в 10 раз.