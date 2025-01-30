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Осенью в Краснодаре планируют открыть одну из самых больших школ

Здание на улице Командорской готово на 75%

Источник: администрация Краснодара

В Краснодаре 1 сентября планируют открыть одну из самых больших школ в городе. Образовательное учреждение сейчас строят на улице Командорской. Оно рассчитано на 1875 учеников.

Общая площадь школы — около 32 тысяч кв. метров. Сейчас здание готово на 35%.

В новой школе, кроме привычных кабинетов, для учеников оборудуют кабинеты робототехники, лаборатории, кабинеты эстетического воспитания и светской этики. Всего в 2025 году в Краснодаре планируют открыть девять новых школ и 18 детсадов. Одно из дошкольных учреждений в январе начали строить на улице Школьной, 17/1. Детсад рассчитан на 250 мест. Здание будет двухэтажным общей площадью 2,5 тысячи кв.метров.

образование