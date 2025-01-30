Соглашение о сдерживании цен на продукты заключили в Хабаровском крае

— В 2024 году в 894 магазинах региона продавали продукты с минимальной ценовой надбавкой. Отмечаем готовность крупных торговых сетей устанавливать доступные цены на товары, которые станут более доступны для граждан, — подчеркнул министр промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Астафьев.
Первыми подписали представители крупных торговых сетей. Они взяли на себя обязательство представлять в своих магазинах товары первой необходимости по демократичной цене с надбавкой от 5 до 15 процентов. Примечательно, что набор у каждой сети свой — потребители могут ознакомиться с ними на сайте профильного ведомства.
— Мы сдерживаем цены на весовой рис, сахар, гречневую крупу, масло и товары первой необходимости, которые важны покупателям. Также представляем по низкой стоимости товары собственной марки, — рассказала руководитель отдела рекламы и пиар торговой сети Мария Видова.
Вслед за крупными игроками выступят более скромные — магазины шаговой доступности. Сейчас с предпринимателями будут подписывать соглашения администрации муниципальных районов.