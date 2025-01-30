Соглашение о сдерживании цен на продукты заключили в Хабаровском крае

Первыми подписали представители крупных торговых сетей. Они взяли на себя обязательство представлять в своих магазинах товары первой необходимости по демократичной цене с надбавкой от 5 до 15 процентов. Примечательно, что набор у каждой сети свой — потребители могут ознакомиться с ними на сайте профильного ведомства.