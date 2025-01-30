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Ставки утильсбора повышаются в Беларуси в феврале

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Утилизационный сбор на транспортные средства вырастет после первой декады февраля, следует из постановления белорусского правительства № 50 от 28 января, официально опубликованного на Национальном интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

сказано в документе

К примеру, если сейчас утильсбор на машину с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб см равен чуть более 3,1 тыс. рублей (если авто выпущено более трех лет назад — около 8 тыс.), то по новому документу сумма вырастет примерно вдвое до примерно 6,4 тыс. рублей (авто старше трех лет — 16,2 тыс.).

За электромобили (за исключением гибридов) надо будет платить более 1 тыс. рублей или свыше 2,7 тыс. за машину старше трех лет. Пока что эти ставки примерно существенно меньше: 544,5 и 816,7 рубля соответственно.

Ранее пресс-служба правительства пояснила, что утильсбор меняют и для физлиц, и для компаний. Это касается транспортных средств, произведенных в Беларуси, и ввезенных. Исключение — случаи, предусмотренные международными договорами.

Также в Совмине пояснили, что решено сделать «выравнивание» утильсбора со ставками, которые действуют в России с 1 января 2025 года.

экономика