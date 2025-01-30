Ставки утильсбора повышаются в Беларуси в феврале

К примеру, если сейчас утильсбор на машину с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб см равен чуть более 3,1 тыс. рублей (если авто выпущено более трех лет назад — около 8 тыс.), то по новому документу сумма вырастет примерно вдвое до примерно 6,4 тыс. рублей (авто старше трех лет — 16,2 тыс.).