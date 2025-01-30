Приморцам предлагают пляжный отдых в КНДР с экскурсиями по Пхеньяну

Экскурсионные дни включают поездки на тепличное хозяйство Кандонское, где выращивают овощи и фрукты, а также к Гробнице короля Тангуна, почитаемого как основатель Кореи. Также путешественники посетят Музей победы в Отечественной освободительной войне, где экскурсии проводят ветераны, и Пхеньянский метрополитен, одну из самых глубоких транспортных систем в мире.