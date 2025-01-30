Приморцам предлагают пляжный отдых в КНДР с экскурсиями по Пхеньяну

Приморцы получат возможность посетить пляжи КНДР. По данным краевого агентства международного сотрудничества, поездки станут возможны уже летом этого года. Перелет планируется осуществлять регулярными рейсами авиакомпании Air Koryo, время в пути составит около 1,5 часов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Программа тура включает знакомство со столицей Северной Кореи. Первым объектом для посещения станет Триумфальная арка, символ патриотизма КНДР. Затем туристов ждет четырехдневный отдых в современном курортном комплексе Вонсан-Кальма с аквапарками, ресторанами, массажными салонами и спа.
Экскурсионные дни включают поездки на тепличное хозяйство Кандонское, где выращивают овощи и фрукты, а также к Гробнице короля Тангуна, почитаемого как основатель Кореи. Также путешественники посетят Музей победы в Отечественной освободительной войне, где экскурсии проводят ветераны, и Пхеньянский метрополитен, одну из самых глубоких транспортных систем в мире.
Кроме того, предусмотрено посещение Памятника воинам-освободителям Советской Армии.
В Приморье идет подготовка к открытию полетов на новый курорт КНДР.
Для туристов доступны полеты в Пхеньян, а также поездом можно добраться в порт Раджин.
Напомним, в Приморье продолжается работа по расширению транспортного сообщения с Корейской Народно-Демократической Республикой. С 24 по 26 января успешно состоялся первый тестовый рейс пассажирского поезда, следующего по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Раджин. По информации краевого агентства международного сотрудничества, развитие транспортных связей с КНДР — одно из ключевых направлений гуманитарного сотрудничества между регионами, инициированное губернатором Олегом Кожемяко.