В Екатеринбурге коммунальщики начали подготовку к оттепели

— В свою очередь дорожные рабочие и тракторы занимаются очисткой тротуаров. Их цель — сгрести с пешеходных зон как можно больше снега, прежде чем он утрамбуется и станет твердым. Пока осадки «свежие», трактор может освободить путь для горожан буквально за пару проездов по улице, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.