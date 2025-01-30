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В Екатеринбурге коммунальщики начали подготовку к оттепели

На уборку улиц Екатеринбурга вышли больше 300 рабочих.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге коммунальщики начали подготовку к оттепели. На уборку городских улиц от снега утром 29 января вышли больше 300 рабочих и 180 машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

За прошедшие сутки в уральской столице выпало около пяти миллиметров снега. На данный момент главной задачей коммунальщиков является подготовка к предстоящей оттепели.

— В свою очередь дорожные рабочие и тракторы занимаются очисткой тротуаров. Их цель — сгрести с пешеходных зон как можно больше снега, прежде чем он утрамбуется и станет твердым. Пока осадки «свежие», трактор может освободить путь для горожан буквально за пару проездов по улице, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область вернутся плюсовые температуры. Оттепель придет на Средний Урал в начале февраля.

ЖКХ