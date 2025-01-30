Социалка на перезагрузке. 12 НКО Волгограда оказались под угрозой закрытия

"Вся работа с детьми была абсолютно бесплатной для родителей, теперь компенсацию нам уменьшили более чем в 10 раз. Брать деньги с родителей невозможно, ведь в большинстве своём это многодетные семьи с весьма невысоким достатком. Сейчас мы находимся в процессе пересмотра всех видов своей деятельности по оказанию социальных услуг. Конечно, мы приложим все усилия для того, чтобы ребята смогли заниматься и дальше, но само отношение властей к некоммерческим поставщикам вызывает вопросы. Так, на совещании в комитете соцзащиты нам практически прямым текстом сказали, что они готовы принять всех наших благополучателей, с которыми мы не сможем работать по причине снижения размера компенсации. Вот только никто не спросил, хотят ли благополучатели переходить к другим поставщикам.