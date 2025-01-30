Социалка на перезагрузке. 12 НКО Волгограда оказались под угрозой закрытия

Новый 2025 год начался с тревожных новостей для руководителей тех некоммерческих общественных организаций, которые специализируются на оказании помощи детям, включая имеющих ограничения по здоровью. Новшества касаются и семей, которые ранее получали в НКО самые разнообразные виды помощи и услуг для своих сыновей и дочек.
Новости стали шоком.
Еще в прошлом году НКО ощутили задержки с выплатами со стороны областного комитета социальной политики. Но такое бывало и раньше. А вот новости, которые прозвучали на совещании 14 января в профильном комитете, оказались для многих шоком: систему соцподдержки, которую оказывали через НКО, ждет изменение финансирования, а именно корректировка расчетов государственной субсидии на оказание социальных услуг. Это, по мнению властей, позволит обеспечить единый подход к финансированию госорганизаций и НКО.
Не вдаваясь в сложные расчеты, скажем, что суть изменений в том, что НКО оставляют порядка 10% от финансирования, которое было ранее.
В результате под ударом оказались все некоммерческие центры реабилитации, где работали со значительным количеством семей, где есть дети с ОВЗ. В том числе речь идет и о детях с серьезными нарушениями, с которыми занимались дефектологи, логопеды, психологи, специалисты по физкультуре, профильные преподаватели. Важно, что Центры реабилитации давали родителям больных детей передышку: возможность выйти на несколько часов на работу, решить бытовые проблемы, да и просто сделать «перезагрузку» от нескончаемой вахты в режиме 24/7. Важно, что вся помощь оказывалась детям бесплатно, поскольку центры реабилитации получали государственные субсидии (по иному порядку предоставления).
Разумеется, существует государственная система реабилитации детей и подростков со сложными заболеваниями, но таких центров в регионе всего 40. Учитывая протяженность города, транспортную недоступность для инвалидов-колясочников, сам формат пресловутой «услуги», загнанной в жесткие рамки госстандарта, необходимость альтернативы предоставления помощи стала очевидной, и система стала зарождаться еще 10 лет назад.
Из «Дома» вон?
Реабилитационный центр «Теплый дом», который работает под эгидой НКО «Дети в беде», имеет три отделения, в том числе и в районном центре Дубовка. Дети-инвалиды здесь находятся весь день, прекрасная база дает им возможность заниматься музыкой и спортом, гончарным делом и лампворком, а также помогать преподавателям проводить мастер-классы, зарабатывая собственные деньги. Этот центр действительно стал настоящим домом для 130 ребят-инвалидов всех возрастов.
Сегодня «Теплый дом», как и все остальные реабилитационные центры, находится в состоянии полной неопределенности.
«Честно говоря, мы в шоке, — говорит заведующая центром социально-трудовой адаптации Елена Строева. — Финансирование уменьшится в разы, и это сразу же скажется на работе с детьми. Компенсировать недостающие средства за счет родителей? Но для многих такое недоступно. Между тем для целого ряда наших подопечных центр стал единственным местом общения со сверстниками и возможностью выйти на целый день из четырех стен. Под угрозой закрытия находятся и многие наши коллеги — это все НКО, которые работают с детьми- инвалидами, с детьми, нуждающихся в социальной адаптации».
«Ситуация очень непростая, как работать в новых условиях, пока никто не знает, — отмечает президент фонда “Дети в беде” Галина Морозова. — От чего- то будем отказываться, что-то будем придумывать, но в любом случае продолжим работать с детьми, имеющими ментальные заболевания. Останутся у нас и восемь детей-колясочников, с которыми теперь будем заниматься совершенно бесплатно. Но бросить их мы не можем. Сложнее будет решить судьбу 30 наших воспитанников из филиалов Дубовки и Красноармейского района.
Что касается наших более взрослых ребят, а их 30 человек, то видимо, будем переходить на 20-дневный формат работы вместо месяца. Тяжелее будет родителям, которым придется бросить работу, чтобы сидеть с детьми-инвалидами. Непросто будет и нам отказываться от многолетних удачных наработок".
Нас просто «выталкивают из лодки».
То, что в результате «реформы» придется менять подход к привычной работе, подтвердили и в общественной организации «Многодетный Волгоград»:
"Вся работа с детьми была абсолютно бесплатной для родителей, теперь компенсацию нам уменьшили более чем в 10 раз. Брать деньги с родителей невозможно, ведь в большинстве своём это многодетные семьи с весьма невысоким достатком. Сейчас мы находимся в процессе пересмотра всех видов своей деятельности по оказанию социальных услуг. Конечно, мы приложим все усилия для того, чтобы ребята смогли заниматься и дальше, но само отношение властей к некоммерческим поставщикам вызывает вопросы. Так, на совещании в комитете соцзащиты нам практически прямым текстом сказали, что они готовы принять всех наших благополучателей, с которыми мы не сможем работать по причине снижения размера компенсации. Вот только никто не спросил, хотят ли благополучатели переходить к другим поставщикам.
Мы не конкурируем с государственными структурами, у нас свой путь, мы просто делаем социальное обслуживание более доступным и разносторонним. Уравнивая в компенсации соцуслуг НКО и государственные социальные центры, нас заведомо «выталкивают из лодки», поскольку в отличие от нас, им компенсируют не только оказание услуг, но и финансируют фонд оплаты труда, приобретение оборудования, текущее содержание помещений.
Мало того, нам до сих пор не выплатили средства за оказанные в 4-м квартале 2024 года услуги и сейчас предлагают участвовать в конкурсе на получение субсидий повторно (хотя мы уже прошли этот отбор в прошлом году), чтобы получить заработанные деньги, но уже по новым расценкам, которые заметно ниже. Но даже если все НКО согласятся на этот шаг, итоговой суммы, заложенной сейчас к распределению, все равно на всех не хватит. Конечно, мы будем бороться за право работать и помогать детям, активную позицию заняли и наши многодетные родители".
«В своё время комитет социальной защиты усиленно призывал наши НКО, входить в реестр поставщиков социальных услуг с целью совершенствования системы социального обслуживания и мы как и большинство НКО приложили для этого очень большие усилия, — говорит президент Фонда социальной помощи “Планета Детства” Ирина Елагина. — Пришлось делать большой ремонт в почти аварийном помещении бывшей библиотеки. Нам помогали самые разные люди — депутаты, волонтеры, сами родители… Все старались ради детей, и наши усилия оправдались, нам удалось привести помещения в порядок, приобрести необходимое оборудование, мебель и начать активную работу. На данный момент у нас около 300 детей-получателей услуг, команда квалифицированных специалистов по социальной адаптации, прошедшая дополнительно специальное обучение в 2024 году, к которым приезжают с детьми даже из разных районов города. При этом наш центр работает с девяти утра до восьми вечера в будние дни и в субботу, что очень удобно для работающих родителей.
Сейчас, когда мы узнали о кардинальном изменении схемы и объема финансирования, будем искать возможные варианты работы с детьми по предоставлению социальной помощи".
У людей должен быть выбор!
«Мы, родители, возмущены и будем бороться, — подтвердила многодетная мама Анна А., две дочки и сын которой до последнего ходили на дополнительные занятия в семейный центр “Многодетного Волгограда”. — Дети занимались рисованием, развитием речи, работали с психологом, дважды в неделю посещали занятия логопеда, мы всего за месяц получили результат».
«Зачем лишать людей возможности выбора? — говорит мама двоих сыновей Ирина С. — Лично я выбираю организацию по степени доступности и реальным отзывам о специалистах. Имея двоих детей, получила богатый опыт общения и с некоммерческой структурой — это семейный центр “Встреча” “Многодетного Волгограда”, и с государственной, могу сказать, что уровень профессионализма в НКО ничуть не ниже. Государственный центр — один на весь район, далеко ехать с маленьким ребенком, иногда там приходится ждать записи, мне это неудобно».
Сейчас волгоградские родители обращаются в различные официальные инстанции и рассчитывают, что их голос будет услышан.
Позиция власти.
Вот какой ответ был получен редакцией «АиФ»-Нижнее Поволжье" из облкомсоцзащиты по заданной теме:
"В регионе с 1 января начал действовать новый порядок финансирования негосударственных поставщиков социальных услуг — внесение изменений в действующий механизм позволит обеспечить соблюдение требований федерального законодательства и обеспечить единый подход к финансированию госорганизаций и НКО. Для жителей Волгоградской области предоставление социальных услуг не изменится: бесплатную помощь можно будет получить в государственных учреждениях и некоммерческих организациях во всех муниципальных образованиях области.
По данным облкомсоцзащиты, социальные услуги, предоставляемые НКО, финансируются из средств областного бюджета по результатам конкурсного отбора. Благодаря новому механизму все учреждения будут находиться в одинаковых условиях отбора, что способствует повышению качества предоставления социальных услуг.
При этом, значимая финансовая поддержка социально ориентированных НКО в регионе будет продолжена в прежнем формате.
Отметим, что некоммерческие организации пользуются широкой поддержкой, не только со стороны областного бюджета, но также активно участвуют в федеральных грантовых проектах, а также вправе заниматься иной деятельностью, приносящей доход. Такой подход позволяет равный доступ к качественным соцуслугам.
Так, ежегодно некоммерческие организации, входящие в реестр поставщиков социальных услуг, участвуют и побеждают в федеральных конкурсах на соискание грантовой поддержки. Например, в регионе развивается ряд инициатив по поддержке граждан пожилого возраста, военнослужащих, маломобильных граждан, а также по развитию социальной практики оказания срочной социальной помощи семьям с детьми и беременным женщинам. Социальные практики реализуются НКО различного типа от организаций, предоставляющих услуги в стационарной форме до услуг, которые предоставляются на дому. Благодаря грантовой поддержке организации получают возможность совершенствования условий предоставления услуг, приобретения нового оборудования, обучения специалистов.
Отметим важность развития тандема государственного и некоммерческого сектора в работе по защите прав и законных интересов детей и семей, развитию системы детских учреждений. Обратиться за помощью и поддержкой можно в любую организацию вне зависимости от форм собственности".
Редакция следит за развитием событий.
Цифры.
В Волгоградской области действуют 45 социально ориентированных НКО, из которых 13 предоставляют соцуслуги для детей.
Аналогичный комплекс услуг можно получить бесплатно в 40 центрах соцобслуживания, в 3 реабилитационных центрах, а также в центре психолого-педагогической помощи.