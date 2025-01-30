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Самарцев предупредили об опасном сливочном масле неизвестного происхождения

На прилавки самарских магазинов могло попасть масло сомнительного производителя.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области на прилавки магазинов могло попасть опасное сливочное масло «Традиционное». Его производство осуществляется в неизвестных условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В обороте на территории Самарской области может находиться продукция, несоответствующая обязательным требованиям, с информацией об изготовителе “Алтай Продукт”, — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что компании, производящей сливочное масло, не существует. Производство по адресу, указанному на упаковке, отсутствует. Компания является предприятием-призраком.

Сотрудники Роспотребнадзора уже передали информацию в правоохранительные органы. Жителей Самарской области призывают быть осторожными и избегать покупки продукции с маркировкой этого производителя.