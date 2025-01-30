На содержание дорог в Калининграде в 2025 году выделили 400 млн рублей

На содержание дорог в Калининграде в 2025 году выделили 400 миллионов рублей. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального «Центра торгов».
Подрядчику предстоит ремонтировать дороги и тротуары, а также поддерживать безопасность движения: заделывать ямы на проезжей части, менять бортовые камни, ограждения, знаки, канализационные люки и проводить другие работы. Контракт будет действовать до конца 2025 года.
Последние несколько лет ремонтом и содержанием дорог в Калининграде занимается компания «ДСП». В 2024 году с организацией заключили контракт на 375 миллионов рублей, а в 2023-м — на 256 миллионов.