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Екатеринбург получит два млрд рублей на транспортную реформу

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 января, УралПолит.Ru. Екатеринбургу выделят 2 млрд рублей на транспортную реформу по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального правительства, сообщили в областном департаменте информационной политики.

«Проект разработан для софинансирования в 2025 году из бюджета Свердловской области расходных обязательств Екатеринбурга, возникающих по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Толкачев, отметив, что переход на новую систему контрактов позволит городу улучшить качество транспортного обслуживания.

Переход всех видов наземного транспорта на брутто-контракты в Екатеринбурге начнется 1 февраля. Перевозчики, напомним, будут получать оплату за фактически выполненный объем работ, включая каждый пройденный километр. Ранее оплата зависела от количества перевезенных пассажиров. Полученная выручка от продажи билетов, в свою очередь, будет идти в муниципальный бюджет.