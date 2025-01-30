Екатеринбург получит два млрд рублей на транспортную реформу

«Проект разработан для софинансирования в 2025 году из бюджета Свердловской области расходных обязательств Екатеринбурга, возникающих по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Толкачев, отметив, что переход на новую систему контрактов позволит городу улучшить качество транспортного обслуживания.
Переход всех видов наземного транспорта на брутто-контракты в Екатеринбурге начнется 1 февраля. Перевозчики, напомним, будут получать оплату за фактически выполненный объем работ, включая каждый пройденный километр. Ранее оплата зависела от количества перевезенных пассажиров. Полученная выручка от продажи билетов, в свою очередь, будет идти в муниципальный бюджет.