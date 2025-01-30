Начали расширять трассу на обходе Адлера

Хуснуллин отметил, что закончить все работы на объекте получится до начала курортного сезона, чтобы уже этим летом жители и гости Сочи могли с комфортом передвигаться по мосту в сторону Адлера и на Красную Поляну. Новый участок сократит время до аэропорта и горнолыжнгого курорта, обеспечит вывод транзитного транспорта.