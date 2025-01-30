Начали расширять трассу на обходе Адлера

Начались работы по расширению трассы на обходе Адлера. Это часть крупного дорожного проекта от М-4 до Сочи, который соединит поселок Кудепста с селом Высоким. Об этом в своих социальных сетях написал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Путепровод расположен на 6-м км дороги А-149 Адлер — Красная Поляна. После расширения он и его подъезды получат по две полосы движения.
Хуснуллин отметил, что закончить все работы на объекте получится до начала курортного сезона, чтобы уже этим летом жители и гости Сочи могли с комфортом передвигаться по мосту в сторону Адлера и на Красную Поляну. Новый участок сократит время до аэропорта и горнолыжнгого курорта, обеспечит вывод транзитного транспорта.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил благодарность Правительству России за поддержку развития дорожной инфраструктуры региона. Он особо отметил поэтапные масштабные проекты, направленные на улучшение транспортной доступности.
Комментируя работы по расширению трассы на объездах Адлера, Кондратьев подчеркнул, что они существенно улучшат мобильность жителей и туристов, посещающих регион.
Ранее ИА KrasnodarMedia писало, что в Новознаменском районе Краснодара строят комплексную дорожную развязку. Она соединит несколько многоэтажек и соцобъекты.