Дончане взяли четыре млрд рублей кредитов перед Новым годом

В декабре 2024 года в Ростовской области было выдано порядка 33 тысяч потребительских кредитов. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Суммарно было выдано свыше четырёх миллиардов рублей. При этом средняя сумма кредита составила 122 тысячи рублей, а срок — почти два года.
В ноябре 2024 года количество кредитов было выше на 17%, а их объём — на 21% выше. Тем не менее, донской регион в декабре по этому показателю вошёл в десятку лидеров по объёму выданных средств, оказавшись на восьмом месте. Лидерами стали Подмосковье, Свердловская область, Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, республики Башкортостан и Татарстан.