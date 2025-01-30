Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончане взяли четыре млрд рублей кредитов перед Новым годом

Всего их было выдано свыше 33 тысяч.

В декабре 2024 года в Ростовской области было выдано порядка 33 тысяч потребительских кредитов. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Суммарно было выдано свыше четырёх миллиардов рублей. При этом средняя сумма кредита составила 122 тысячи рублей, а срок — почти два года.

В ноябре 2024 года количество кредитов было выше на 17%, а их объём — на 21% выше. Тем не менее, донской регион в декабре по этому показателю вошёл в десятку лидеров по объёму выданных средств, оказавшись на восьмом месте. Лидерами стали Подмосковье, Свердловская область, Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, республики Башкортостан и Татарстан.