Самарским водителям грозят штрафы за парковку у мусорных баков

В Самаре водителей начали предупреждать о штрафах за парковку, мешающую вывозу мусора. Регоператор стал оставлять на автомобилях, оставленных у контейнерных площадок, специальные листовки с информацией о возможных штрафах. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Самарской области.
«Ваша машина помешала вывозу отходов с контейнерной площадки», — будет написано на листовках.
Водителям напоминают, что не стоит блокировать подъезд к контейнерам, чтобы мусоровоз мог работать по графику и не создавать неудобства для жителей. Если нарушитель припарковался неправильно в первый раз, ему выдадут предупреждение. Однако за повторное нарушение машину могут эвакуировать, а водитель заплатит штраф в 2 тысячи рублей.
Напомним, власти Самары также разрабатывают документ, позволяющие эвакуировать машины, мешающие уборке снега.