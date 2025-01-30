Самарским водителям грозят штрафы за парковку у мусорных баков

Водителям напоминают, что не стоит блокировать подъезд к контейнерам, чтобы мусоровоз мог работать по графику и не создавать неудобства для жителей. Если нарушитель припарковался неправильно в первый раз, ему выдадут предупреждение. Однако за повторное нарушение машину могут эвакуировать, а водитель заплатит штраф в 2 тысячи рублей.