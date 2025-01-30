Ремонт моста через Иню в Новосибирске возобновили после перерыва

Кудрявцев напомнил, что контракт на ремонт моста был заключён в декабре 2023 года. На объекте обновят дорожное покрытие и тротуары, заменят швы, восстановят гидроизоляцию и установят новые ограждения. Завершить работы должны в текущем году.