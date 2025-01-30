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Ремонт моста через Иню в Новосибирске возобновили после перерыва

Полностью завершить работы планируют в 2025 году.

Источник: Соцсети

В Новосибирске после технологического перерыва на оформление разрешительной документации возобновлён ремонт автомобильного моста через реку Иню на Бердском шоссе. Об этом в четверг, 30 января, в своём телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, сейчас подрядная организация обустраивает временные островки в русле реки, которые необходимы для безопасного подъёма пролётов моста и замены повреждённой проржавевшей арматуры. Также подрядчик ведёт подготовительные работы для установки новых высокопрочных канатов и бетонирования.

Кудрявцев напомнил, что контракт на ремонт моста был заключён в декабре 2023 года. На объекте обновят дорожное покрытие и тротуары, заменят швы, восстановят гидроизоляцию и установят новые ограждения. Завершить работы должны в текущем году.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что весной «Гормост» обследует подземный переход у тоннеля Димитровского моста.

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