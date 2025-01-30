На Левом берегу Омска начнется масштабное строительство трех крупных домов

Третий дом будет иметь общую площадь квартир 16 127,44 кв. м. Здание будет переменной этажности — от 2 до 7−9−10−12−15 этажей, с подземным паркингом на 99 автомобилей. В доме будет 340 квартир, включая 195 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Для жителей всех домов будут предусмотрены места для хранения велосипедов.