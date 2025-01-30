На Левом берегу Омска начнется масштабное строительство трех крупных домов

Строительство жилья будет вестись в рамках масштабного инвестиционного проекта. Первый дом будет включать квартиры общей площадью 21 109,7 кв. м. Здание будет переменной этажности — от 7 до 12 этажей, с паркингом на 209 машиномест. В доме предусмотрено 425 квартир, включая 230 однокомнатных, 153 двухкомнатных, 21 трехкомнатную и 21 четырехкомнатную.
Второй дом также будет переменной этажности — от 8 до 13, 15 и 16 этажей, с одним подземным этажом. Общая площадь квартир составит 31 324,7 кв. м. В доме будет 621 квартира, включая 345 однокомнатных, 234 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Подземная автостоянка вместит 259 автомобилей.
Третий дом будет иметь общую площадь квартир 16 127,44 кв. м. Здание будет переменной этажности — от 2 до 7−9−10−12−15 этажей, с подземным паркингом на 99 автомобилей. В доме будет 340 квартир, включая 195 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Для жителей всех домов будут предусмотрены места для хранения велосипедов.
В дальнейшем в новом квартале застройщик планирует возвести еще два многоквартирных дома и детский сад. В рамках масштабного инвестиционного проекта ООО «СЗ “Эталон-Омск” планирует построить 10 объектов социальной сферы: 3 школы и 7 детских садов.