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Нацбанк обновит стратегию по борьбе с инфляцией

Национальный банк Казахстана планирует доработать стратегию снижения инфляции в сотрудничестве с правительством, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Заместитель председателя монетарного регулятора Берик Шолпанкулов высказался о важности роли макрорегулятора в стабилизации инфляции и национальной валюты.

Конечно, статус Национального банка закреплен в законе, однако борьба с инфляцией — это комплексная задача, требующая координации с правительством. Вопросы инфляции — это, соответственно, комплексная работа правительства и Национального банка, чтобы не было в однобоком режиме.

сказал Берик Шолпанкулов в кулуарах сената

По его словам, уже утвержденный план по снижению инфляции, разработанный совместно с правительством, будет доработан с учетом указаний президента.

«В любом случае всегда будем оценивать, как мандат Национального банка, как финансовую стабильность, и отсюда будем смотреть только с этой позиции», — добавил замглавы Нацбанка.

Он также подчеркнул, что Нацбанк активно консультирует правительство по вопросам инфляции и работает над поиском решений для достижения стабильности.

«Конечно же, мы консультируем правительство, помогаем ему в вопросе снижения инфляции. Это совместная работа, которую невозможно игнорировать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 8,6%. Наибольшее ее значение было зафиксировано в Астане.

Цены на продовольственные товары в декабре увеличились до 5,5% г/г (в ноябре — 5,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), а минимальный — в Туркестанской области (3,0%).

экономика
инфляция