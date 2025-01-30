Нацбанк обновит стратегию по борьбе с инфляцией

Заместитель председателя монетарного регулятора Берик Шолпанкулов высказался о важности роли макрорегулятора в стабилизации инфляции и национальной валюты.
Конечно, статус Национального банка закреплен в законе, однако борьба с инфляцией — это комплексная задача, требующая координации с правительством. Вопросы инфляции — это, соответственно, комплексная работа правительства и Национального банка, чтобы не было в однобоком режиме.
По его словам, уже утвержденный план по снижению инфляции, разработанный совместно с правительством, будет доработан с учетом указаний президента.
«В любом случае всегда будем оценивать, как мандат Национального банка, как финансовую стабильность, и отсюда будем смотреть только с этой позиции», — добавил замглавы Нацбанка.
Он также подчеркнул, что Нацбанк активно консультирует правительство по вопросам инфляции и работает над поиском решений для достижения стабильности.
«Конечно же, мы консультируем правительство, помогаем ему в вопросе снижения инфляции. Это совместная работа, которую невозможно игнорировать», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 8,6%. Наибольшее ее значение было зафиксировано в Астане.
Цены на продовольственные товары в декабре увеличились до 5,5% г/г (в ноябре — 5,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), а минимальный — в Туркестанской области (3,0%).