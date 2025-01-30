На Кубани создали первый маршрут для автотуристов

Маршрут начинается на берегу Азовского моря в Темрюкском районе. Он проходит в Анапе, Новороссийске и завершается на берегу Черного моря в Геленджике. Автотуристы смогут посетить центр энологии, музей-заповедник, несколько виноделен, центр туризма «Абрау-Дюрсо» и другие объекты. По пути следования есть около 50 средств размещения, в том числе автокемпинги и рестораны с местной кухней. Власти планируют в дальнейшем расширить и обустроить маршрут.