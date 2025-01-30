Глава Росатома: «Казахстан профессионально изучает вопрос строительства АЭС»

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах переговоров глав правительств России и Казахстана.
По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений… Мы очень активно работаем и сотрудничаем.
По словам главы «Росатома» Казахстан «профессионально изучает вопрос» строительства АЭС на своей территории, работает с несколькими вендорами. При этом глава атомной компании, напомнил, что Казахстан является «компетентной страной» в области атомных технологий, и мировым лидером в уранодобыче.
По его словам, недавно делегация представителей атомной промышленности Казахстана посетила Ленинградскую АЭС «с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России».