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Глава Росатома: «Казахстан профессионально изучает вопрос строительства АЭС»

АСТАНА, 30 янв. — Sputnik. Руководитель государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев позитивно оценивает возможность участия компании в строительстве АЭС на территории Казахстана.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах переговоров глав правительств России и Казахстана.

По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений… Мы очень активно работаем и сотрудничаем.

цитируют Алексея Лихачева РИА «Новости»

По словам главы «Росатома» Казахстан «профессионально изучает вопрос» строительства АЭС на своей территории, работает с несколькими вендорами. При этом глава атомной компании, напомнил, что Казахстан является «компетентной страной» в области атомных технологий, и мировым лидером в уранодобыче.

По его словам, недавно делегация представителей атомной промышленности Казахстана посетила Ленинградскую АЭС «с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России».

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