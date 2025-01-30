В Волгограде безработные будут получать более 15 тысяч рублей

Размер выплаты увеличится на 9,5%, что соответствует уровню фактической инфляции. После индексации максимальный размер пособия превысит 15 000 рублей. В Минтруде подчеркнули, что увеличение выплат направлено на поддержку граждан, временно оставшихся без работы.