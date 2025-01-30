В Волгограде безработные будут получать более 15 тысяч рублей

С 1 февраля 2024 года в России будет проведена индексация пособия по безработице.
Размер выплаты увеличится на 9,5%, что соответствует уровню фактической инфляции. После индексации максимальный размер пособия превысит 15 000 рублей. В Минтруде подчеркнули, что увеличение выплат направлено на поддержку граждан, временно оставшихся без работы.
Помимо пособия по безработице, с 1 февраля также будут проиндексированы более 40 социальных выплат. Соответствующее постановление было утверждено Правительством России.
Повышение выплат обусловлено необходимостью компенсировать рост потребительских цен. Правительство ежегодно корректирует размер социальной поддержки, чтобы сохранить покупательную способность граждан, получающих пособия и компенсации.