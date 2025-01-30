Криптовалюта не является средством платежа — Нацбанк

"Мы не говорили, что цифровые криптоактивы станут средством платежа. Они не будут средством платежа. Это дает возможность осуществлять покупку и продажу без регистрации своего участия на бирже. Такая возможность представится. В первую очередь, когда мы вводим цифровые финансовые активы на внутреннем рынке Казахстана, это делается для того, чтобы наши участники могли самостоятельно выпускать такие активы.