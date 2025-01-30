Криптовалюта не является средством платежа — Нацбанк

Об этом, выступая на брифинге в сенате (верхняя палата казахстанского парламента) заявил заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов.
По его словам, Нацбанк изучает международный опыт и правоприменительную практику, «в той части, где есть регулирование и где отсутствует регулирование».
Мы пока выстроили первое видение: встречались с участниками рынка, кто может внести какие предложения, ждем и в рамках «регуляторной песочницы» будем адаптировать. После «регуляторной песочницы» уже правоприменительную часть в законе изложим. Предположительно проект закона мы предложим в августе 2025 года.
Регуляторная песочница — это особый правовой режим для экспериментального внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. Механизм «песочниц» работает так: в выбранном регионе на срок до трёх лет создают зону, где делается исключение из общего правового регулирования. В «регуляторной песочнице» компании получают возможность тестировать свои продукты без лицензии и без риска нарушить закон.
Представитель Нацбанка Казахстана выразил надежду, что «стейблкойн» станет «еще одним инструментом для инвестиций».
Однако зампред Наццбанка допустил важную оговорку.
"Мы не говорили, что цифровые криптоактивы станут средством платежа. Они не будут средством платежа. Это дает возможность осуществлять покупку и продажу без регистрации своего участия на бирже. Такая возможность представится. В первую очередь, когда мы вводим цифровые финансовые активы на внутреннем рынке Казахстана, это делается для того, чтобы наши участники могли самостоятельно выпускать такие активы.