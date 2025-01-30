Рынок труда Прикамья изменился под влиянием искусственного интеллекта

В ближайшие пять лет компании из самых разных отраслей планируют переобучение и повышение квалификации своих сотрудников, чтобы те могли эффективно использовать в работе искусственный интеллект (ИИ). По мнению ученых и специалистов в сфере ИТ, опасаться конкуренции со стороны ИИ на рынке труда не стоит, ведь нейросети могут облегчить труд человека, но пока не способны заменить его полностью.
Прикамье в плане применения нейросетевых технологий соответствует общероссийскому тренду. Некоторые проекты в этой сфере реализованы государственными структурами и показали высокую эффективность. Это помощник в электронной пермской образовательной системе (ЭПОС), сокративший более чем в три раза трудозатраты на составление расписания для образовательных организаций, голосовой помощник на линии «122», благодаря которому жители региона могут записаться на прием к врачу, система «Умный лес», способная вести учет лесного фонда, и некоторые другие.
По словам доцента кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского национального исследовательского политехнического университета Даниила Курушина, частные компании тоже активно используют ИИ, благодаря чему происходит трансформация рынка труда.
— Искусственный интеллект в первую очередь способен не заменить человека на рабочем месте, а помочь ему в решении каких-либо задач, — отмечает ученый. — Мы можем видеть примеры подобной модернизации производства в тех сферах, где сотрудников нагружают большим количеством однотипных операций. Человек, выполняя рутинную работу, рано или поздно начнет ошибаться, а нейросеть всегда будет делать ее с одинаковым качеством.
ИИ позволит исключить ошибки и тем, кто регулярно систематизирует и анализирует большое количество данных. Среди них, например, медицинские работники, ежедневно ведущие истории болезни пациентов и создающие статистику работы своих поликлиник. Кроме того, врачам нейросети помогают в диагностике заболеваний и принятии решений по дальнейшему лечению. Умный помощник необходим медикам и для проведения опросов: люди часто стесняются рассказывать врачам о своих вредных привычках, а с машиной будут более откровенны.
Человек, выполняя рутинную работу, рано или поздно начнет ошибаться, а нейросеть всегда будет делать ее с одинаковым качеством.
Большие перспективы открываются для ИИ на рынке охранных услуг: квартиры, производственные и коммерческие объекты оснащают системами «умный дом», которые могут самостоятельно принимать решения в различных ситуациях, например, перекрыть водоснабжение, если лопнула труба, или вызвать наряд полиции, если в доме был замечен посторонний. В данном случае речь не идет о сокращении сотрудников — лишь о совершенствовании услуг охраны с помощью автоматизированных комплексов.
И все же в результате внедрения систем искусственного интеллекта в производственные процессы компании могут уменьшить количество персонала, ведь сотрудники, улучшившие свою работу с помощью ИИ, как правило, могут полноценно заменить несколько коллег.
— Знаю, что сейчас идет сокращение штатов в рекламных агентствах, так как в этой сфере бизнеса активно применяются инструменты автоматизации, — рассказал профессор кафедры прикладной математики и информатики Пермского государственного национального исследовательского университета Леонид Ясницкий. — В компаниях сокращается число бухгалтеров, осуществляющих типовые операции, а также юристов, выполняющих проверку контрактов. В обозримом будущем станет меньше официантов в ресторанах быстрого обслуживания, ведь уже сегодня роботы могут принять заказ, оплату за него и спустя некоторое время выдать его посетителям заведения.
С мнением ученого согласен директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров. По его словам, больше всего примеров замещения человека машинами как раз в сфере обслуживания. Уже сегодня с этим можно столкнуться, зайдя в один из универсамов, где помимо кассиров оплату за товары принимают электронные терминалы.
Сокращение штата неизбежно и в компаниях, которые работают с клиентами дистанционно. Так, уже сегодня ИИ в чатах банков, интернет-провайдеров и операторов мобильной связи решает до 60 процентов вопросов клиентов, обратившихся на горячую линию. Еще большую эффективность автоматизированные системы показывают в кол-центрах: они берут на себя рутинную работу, для живых сотрудников к тому же сопряженную со стрессом, — звонят потенциальным клиентам и предлагают товары или услуги. Тех, кто заинтересовался предложением, для дальнейшего разговора тут же переключают на себя сотрудники компании.
Какие профессии менее всего изменит ИИ? Эксперты сходятся во мнении, что это сферы, где требуются эмпатия и межличностные навыки. Например, психология и социальная сфера. Нейросеть может анализировать данные и предлагать рекомендации, но умение сочувствовать и находить подход к каждому клиенту — уникальные человеческие качества. Кроме того, незаменимыми остаются профессии, требующие нестандартного мышления. Они преимущественно сосредоточены в сферах науки и управления бизнес-процессами.