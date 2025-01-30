Рынок труда Прикамья изменился под влиянием искусственного интеллекта

Сокращение штата неизбежно и в компаниях, которые работают с клиентами дистанционно. Так, уже сегодня ИИ в чатах банков, интернет-провайдеров и операторов мобильной связи решает до 60 процентов вопросов клиентов, обратившихся на горячую линию. Еще большую эффективность автоматизированные системы показывают в кол-центрах: они берут на себя рутинную работу, для живых сотрудников к тому же сопряженную со стрессом, — звонят потенциальным клиентам и предлагают товары или услуги. Тех, кто заинтересовался предложением, для дальнейшего разговора тут же переключают на себя сотрудники компании.