Ветеранам Великой Отечественной войны из Краснодара выплатят по 200 тысяч рублей

По 80 тысяч рублей выплатят краснодарцам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», работникам тыла и тем, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в военные годы.