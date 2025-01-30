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Ветеранам Великой Отечественной войны из Краснодара выплатят по 200 тысяч рублей

Ветераны из Краснодара получат выплаты к 80-летию Великой Победы.

Источник: Комсомольская правда

Ветераны Великой Отечественной войны из Краснодара получат единовременные выплаты. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

«Решение принято из большой благодарности за проявленные мужество и героизм, стойкость в борьбе с фашизмом. Почетными гражданами Краснодара станут все проживающие в городе участники Великой Отечественной войны», — сообщил Евгений Наумов.

По 200 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

По 80 тысяч рублей выплатят краснодарцам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», работникам тыла и тем, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в военные годы.

По 80 тысяч рублей также получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.