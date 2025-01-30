Алкоголь в России начнут продавать по биометрии в этом году

В России планируют ввести продажу алкоголя и энергетиков с помощью биометрии уже в 2025 году.
Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, сообщил, что применение биометрии в офлайн-торговле алкогольными напитками позволит более точно верифицировать возраст покупателей.
Сервис должны будут запустить до конца года в крупных торговых сетях, механизм уже готов.
Дистанционным способом алкоголь в России продавать запрещается, добавил Поволоцкий. Купить спиртное можно только офлайн.
"Здесь биометрия станет дополнительным инструментом, который поможет подтвердить возраст покупателя наряду с бумажными документами, — заявил он ТАСС.
В скором времени в России также можно будет заселяться в гостиницу по биометрии. Тестирование сервиса завершено, его готовятся запустить — для начала в отелях Москвы, а затем опыт распространят на другие территории.