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Алкоголь в России начнут продавать по биометрии в этом году

Это поможет более точно проверять возраст покупателей, объясняют россиянам.

Источник: РИА "Новости"

В России планируют ввести продажу алкоголя и энергетиков с помощью биометрии уже в 2025 году.

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, сообщил, что применение биометрии в офлайн-торговле алкогольными напитками позволит более точно верифицировать возраст покупателей.

Сервис должны будут запустить до конца года в крупных торговых сетях, механизм уже готов.

Дистанционным способом алкоголь в России продавать запрещается, добавил Поволоцкий. Купить спиртное можно только офлайн.

"Здесь биометрия станет дополнительным инструментом, который поможет подтвердить возраст покупателя наряду с бумажными документами, — заявил он ТАСС.

В скором времени в России также можно будет заселяться в гостиницу по биометрии. Тестирование сервиса завершено, его готовятся запустить — для начала в отелях Москвы, а затем опыт распространят на другие территории.