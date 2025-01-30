Вторую очередь Ростовского кладбища построит крупный дорожный подрядчик

Работы начнутся уже весной 2025 года и завершатся в течение года. Речь идёт об участке площадью 39,9 гектаров.
Компания «Донаэродорстрой» за последние несколько лет занималась реконструкцией федеральных трасс М-4 «Дон», М-21, М-23, Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ». Изначально фирма была зарегистрирована в Ростове, но в 2019 году офис переехал в Москву.
Ранее стало известно, что первая очередь кладбища «Ростовское» заполнена на 98%. Она была открыта в апреле 2019 года. Параллельно в конце 2024 года для родственных подзахоронений в Ростове вновь открыли Северное кладбище, которое является одним из крупнейших на территории Европы.