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Вторую очередь Ростовского кладбища построит крупный дорожный подрядчик

Победителем торгов на строительство второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе стала компания «Донаэродорстрой». Это следует из данных, опубликованных на портале государственных закупок. Сумма контракта составит 1,78 млрд рублей.

Работы начнутся уже весной 2025 года и завершатся в течение года. Речь идёт об участке площадью 39,9 гектаров.

Компания «Донаэродорстрой» за последние несколько лет занималась реконструкцией федеральных трасс М-4 «Дон», М-21, М-23, Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ». Изначально фирма была зарегистрирована в Ростове, но в 2019 году офис переехал в Москву.

Ранее стало известно, что первая очередь кладбища «Ростовское» заполнена на 98%. Она была открыта в апреле 2019 года. Параллельно в конце 2024 года для родственных подзахоронений в Ростове вновь открыли Северное кладбище, которое является одним из крупнейших на территории Европы.