Вторую очередь Ростовского кладбища построит крупный дорожный подрядчик

Ранее стало известно, что первая очередь кладбища «Ростовское» заполнена на 98%. Она была открыта в апреле 2019 года. Параллельно в конце 2024 года для родственных подзахоронений в Ростове вновь открыли Северное кладбище, которое является одним из крупнейших на территории Европы.