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Омичам продавали еду с помойки супермаркета

Нарушение обнаружилось во время рейда окружной администрации.

Источник: Om1 Омск

В январе на территории Октябрьского округа прошло семь рейдов по борьбе с незаконной торговлей, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время последней проверки на Космическом проспекте специалисты обнаружили нелегальную продажу свинины, говядины и мяса птицы. Также выявлены просроченные продукты, которые, как оказалось, были вынесены с санитарной площадки одного из крупных магазинов. Продукты хранились в картонных коробках, без соблюдения санитарных и температурных норм.

На продавцов составлены протоколы об административном нарушении. За торговлю в неустановленных местах предусмотрен штраф.

торговля