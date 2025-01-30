Омичам продавали еду с помойки супермаркета

Во время последней проверки на Космическом проспекте специалисты обнаружили нелегальную продажу свинины, говядины и мяса птицы. Также выявлены просроченные продукты, которые, как оказалось, были вынесены с санитарной площадки одного из крупных магазинов. Продукты хранились в картонных коробках, без соблюдения санитарных и температурных норм.