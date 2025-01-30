Путин раскрыл сроки отмены оплаты проезда наличными в Перми

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин раскрыл сайту perm.aif.ru сроки отмены оплаты проезда в общественном транспорте наличными.
«На неделе принято решение, что мы снимаем с водителя обязанность продажи билетов. Мы стремимся к тому, чтобы он вёл автобус и не отвлекался. Планируется, что изменения будут реализованы с 15 апреля», — сообщил Анатолий Путин во время прямой трансляции в пресс-центре «АиФ-Прикамье».
По словам начальника дептранса, сейчас наличными проезд в Перми оплачивают примерно 2,5% пассажиров.
«Для того, чтобы им было комфортно перейти на другие способы оплаты проводится большая работа. Это: повышение стабильности работы валидаторов и увеличение их количества, развитие мобильного приложения
При желании оплатить поездку наличными, пассажир сможет купить в пункте продажи транспортных карт разовый «билет». Но он обойдётся дороже. Стоимость обещают озвучить ближе к 15 апреля. Разовые билеты будут выглядеть как пластиковые карты.