Путин раскрыл сроки отмены оплаты проезда наличными в Перми

«На неделе принято решение, что мы снимаем с водителя обязанность продажи билетов. Мы стремимся к тому, чтобы он вёл автобус и не отвлекался. Планируется, что изменения будут реализованы с 15 апреля», — сообщил Анатолий Путин во время прямой трансляции в пресс-центре «АиФ-Прикамье».