Февраль будет сложным месяцем: Минсельхоз РК предупредил животноводов

В МСХ отметили, что февраль остается одним из самых сложных месяцев для животноводов, так как его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.
Согласно данным «Казгидромет» средняя за месяц температура воздуха ожидается −10 −16°С на большей части Казахстана, −1 −9°С — в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу, на большей части Западно-Казахстанской, Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, в северной половине Туркестанской областей, 0, +3°С на крайнем юго-западе Мангистауской, на юге Туркестанской областей.
Количество осадков в феврале ожидается больше нормы на большей территории страны, около нормы — на большей части Мангистауской и Туркестанской, на юге Атырауской, Актюбинской, на севере Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юго-западе области Ұлытау, в северной половине Кызылординской, в юго-западной половине Жамбылской областей.
В связи с этим в МСХ призвали убедиться, что животные имеют доступ к теплым и сухим помещениям и дали ряд рекомендаций:
Увеличьте количество кормов, так как в холодное время года животным требуется больше энергии для поддержания температуры тела. Проверьте запасы кормов, поскольку резкие климатические изменения могут повлиять на доступность кормов и их качество. Обеспечьте доступ к свежей воде, избегая замерзания источников. Регулярно проверяйте состояние здоровья скота. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить животным комфортные условия для зимовки и минимизировать риск падежа.