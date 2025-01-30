Февраль будет сложным месяцем: Минсельхоз РК предупредил животноводов

Увеличьте количество кормов, так как в холодное время года животным требуется больше энергии для поддержания температуры тела. Проверьте запасы кормов, поскольку резкие климатические изменения могут повлиять на доступность кормов и их качество. Обеспечьте доступ к свежей воде, избегая замерзания источников. Регулярно проверяйте состояние здоровья скота. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить животным комфортные условия для зимовки и минимизировать риск падежа.