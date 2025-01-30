Доллар подешевел на Br0,0018 — его курс составил Br3,4134 за $1.
Курс юаня повысился на Br0,0009 — до Br4,6745 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0028 и составил Br3,4374 за 100 российских рублей.
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юань подорожал, российский рубль и доллар подешевели на торгах 30 января. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0018 — его курс составил Br3,4134 за $1.
Курс юаня повысился на Br0,0009 — до Br4,6745 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0028 и составил Br3,4374 за 100 российских рублей.