Ключевые соглашения Казахстана и России по экономике

«Казахстан — наш стратегический партнер и союзник. Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача правительств — обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами» Михаил Мишустин.