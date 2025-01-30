Аварийный дом на улице Светлогорской хотят снести за 3 млн рублей

Речь идет о многоквартирном доме № 7/1 в Советском районе, который был построен в 1953 году. За десятилетия эксплуатации здание пришло в аварийное состояние и подлежит сносу. Сейчас ведется поиск подрядчика, который займется демонтажными работами. Прием заявок от компаний уже начался, а окончательный срок подачи документов — 5 февраля. Победитель торгов приступит к сносу 1 апреля 2025 года. На выполнение всех работ ему отводится 45 дней.