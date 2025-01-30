«Мингаз» предупредил об изменениях, сказав, как оплатить газ в ЕРИП

В «Мингазе» напомнили, что оплата за газ должна производиться с 15-го по 25-е число каждого месяца. При этом нет необходимости в самостоятельном расчете суммы, так как показания счетчика вводятся в новой ветке ЕРИП, а система автоматически отображает сумму к оплате.