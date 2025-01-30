«Мингаз» предупредил об изменениях, сказав, как оплатить газ в ЕРИП

В «Мингазе» предупредили об изменениях, комментируя оплату газа в ЕРИП, сообщает агентство «Минск-Новости».
В организации обратили внимание, что сейчас оплачивать газоснабжение можно по новой ветке ЕРИП. Например, для жителей Минска алгоритм такой: при входе в ЕРИП, нужно выбрать коммунальные платежи — газоснабжение АИС «Расчет-ЖКУ» — Минск — Мингаз — Газоснабжение АИС «Расчет-ЖКУ», затем ввести номер лицевого счета, написать последние показания счетчика и затем совершить платеж.
При отсутствии информации о лицевом счете в новой ветке или возникновении ошибка, можно произвести оплату по старой ветке платежей.
В «Мингазе» напомнили, что оплата за газ должна производиться с 15-го по 25-е число каждого месяца. При этом нет необходимости в самостоятельном расчете суммы, так как показания счетчика вводятся в новой ветке ЕРИП, а система автоматически отображает сумму к оплате.
Консультации можно получить по телефона 162 (с 08.00 до 20.00 часов ежедневно).
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