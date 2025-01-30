Под Первоуральском планируют построить СПА-комплекс за 269 млн рублей

«Начальные работы уже проведены за свой счет. Теперь ведем переговоры с инвесторами, теми, кто готов инвестировать в уже действующий бизнес и хочет быть совладельцем. Мы вступаем в инвестиционную фазу, которая продлится 19 месяцев. Прогнозируемая чистая прибыль за весь период реализации проекта (горизонт расчета — 128 мес.) составит более 683 млн руб.», — прокомментировала «Ъ-Урал» Татьяна Трофимова. Она добавила, что компания не намерена привлекать кредитные средства.