Фонд капремонта Самарской области будет работать в ДНР

Фонд капитального ремонта Самарской области в будущем сможет работать в ДНР. Планируется, что фонд будет ремонтировать дома в городе Снежное, который является побратимом нашего региона. Средства на это заложат в региональном бюджете, соответствующий законопроект отправлен на экспертизу.
Планируется, что за счет субсидии в 2025 году в Снежном отремонтируют 22 дома, работы проведут в рамках специального инфраструктурного проекта. Отмечается, что эта субсидия уже была заложена в бюджете.
Самарская область активно помогает восстанавливать различные объекты в Снежном. В 2024 году удалось восстановить более 80.
А в фонде капремонта Самарской области недавно снова сменился руководитель. В декабре 2024 года этот пост заняла Ирина Лукьянова.