Маршрут поезда «Орлан» Казань — Ульяновск могут продлить до Сызрани

«Мы можем продлить тепловозы “Орлан” из Ульяновска. Между Ульяновском и Казанью они курсируют ежедневно. Мы можем продлить маршрут из Ульяновска до Сызрани и объединить с комфортной пересадкой пассажиров на вокзале в Сызрани», — сказал Вячеслав Дмитриев.