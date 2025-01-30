Маршрут поезда «Орлан» Казань — Ульяновск могут продлить до Сызрани

Между Самарой и Казанью хотят запустить ночной поезд. Отправляться из столицы 63-го региона он будет по вечерам, а прибывать в Татарстан — к утру. Зеркальный график предполагается в обратном направлении.
«Сейчас идет обсуждения с Федеральной пассажирской компанией по экономической составляющей и по выделению вагонов по этому направлению», — отметил на пресс-конференции с журналистами начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев.
Есть и альтернативный вариант. Он предполагает развитие транспортно-пересадочного узла на ж/д станции Сызрань — как основного транспортного хаба Поволжья.
«Мы можем продлить тепловозы “Орлан” из Ульяновска. Между Ульяновском и Казанью они курсируют ежедневно. Мы можем продлить маршрут из Ульяновска до Сызрани и объединить с комфортной пересадкой пассажиров на вокзале в Сызрани», — сказал Вячеслав Дмитриев.