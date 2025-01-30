В Нижнем Тагиле власти примут меры, чтобы решить судьбу скандальной лесопилки

Власти рассматривали вопрос несанкционированного сжигания отходов на лесопилке, которая располагается на улице Индустриальной, 56. Ранее, на данной территории уже был введен режим повышенной готовности. Чиновники уточнили границы участков, выявили, что некоторые территории были заняты предприятием незаконно. Сами жители уже писали обращения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, так как опасались за здоровье из-за сжигания древесины на данной лесопилке.