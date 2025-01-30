В Нижнем Тагиле власти примут меры, чтобы решить судьбу скандальной лесопилки

В Нижнем Тагиле глава города Владислав Пинаев провел очередное заседание комиссии по предупреждению ЧС. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Власти рассматривали вопрос несанкционированного сжигания отходов на лесопилке, которая располагается на улице Индустриальной, 56. Ранее, на данной территории уже был введен режим повышенной готовности. Чиновники уточнили границы участков, выявили, что некоторые территории были заняты предприятием незаконно. Сами жители уже писали обращения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, так как опасались за здоровье из-за сжигания древесины на данной лесопилке.
— Участки выставим на торги, чтобы на них появились законные арендаторы или владельцы, — подчеркнул Владислав Пинаев. — В первую очередь, важно утилизировать отходы накопленных пиломатериалов, которые там накоплены. Есть ряд инициатив от предпринимателей, которые могут помочь решить вопрос. Пока не наступил пожароопасный период, необходимо утилизировать скопившиеся объемы отходов.
В мэрии также добавили, что с момента введения режима повышенной готовности, на территории проводятся рейды. Специалисты фиксируют незаконные скопления пиломатериалов.