В Новосибирске назвали главные проблемы сибирских предприятий

Сейчас предприниматели особенно остро нуждаются в механизмах государственной поддержки. Из-за высокой ключевой ставки многие проекты развития поставлены на паузу, при этом большинство бизнесменов уверены, что попытки сдержать таким образом инфляционные процессы неэффективны и серьезно тормозят развитие российской экономики. Взлетевшая ставка вынуждает предпринимателей отказываться от инвестиционных программ, размещая вместо этого средства на депозитах. Бизнесмены считают, что главным фактором разгона инфляции стал рост зарплат в сфере ВПК, при обеспеченности этих предприятий кадрами остановится и рост зарплат и снижение ставки не будет так сильно разгонять инфляцию.