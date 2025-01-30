В Новосибирске назвали главные проблемы сибирских предприятий

В настоящее время перед бизнесом стоит ряд вызовов: повышение налоговых и тарифных ставок, увеличение регулятором ключевой ставки, изменившиеся условия рынка, такие как отсутствие доступа к ряду технологий из-за санкций, усложнившаяся логистика.
Сейчас предприниматели особенно остро нуждаются в механизмах государственной поддержки. Из-за высокой ключевой ставки многие проекты развития поставлены на паузу, при этом большинство бизнесменов уверены, что попытки сдержать таким образом инфляционные процессы неэффективны и серьезно тормозят развитие российской экономики. Взлетевшая ставка вынуждает предпринимателей отказываться от инвестиционных программ, размещая вместо этого средства на депозитах. Бизнесмены считают, что главным фактором разгона инфляции стал рост зарплат в сфере ВПК, при обеспеченности этих предприятий кадрами остановится и рост зарплат и снижение ставки не будет так сильно разгонять инфляцию.
Еще одной головной болью для бизнеса стали сложности с логистикой из-за перегруженности восточных транспортных путей. Одним из выходов из этой ситуации станет создание особой экономической зоны на территории Новосибирской области. Проект соответствующего постановления уже внесен в федеральное правительство, решение должно быть принято в ближайшее время.