В Омске расширят мост у Телецентра

«Сейчас выполняются работы по армированию монолитного участка. Подготавливаем специальные вспомогательные сооружения и устройства, а также консоли для монтажа тротуарной части. Выполнен демонтаж контактной сети по этому этапу. Тротуары тоже полностью демонтированы. Как только у нас подойдет металл, мы будем устанавливать тротуарные элементы, омоноличивать их», — рассказал «Суперомску» Игорь Шестаков, первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст».