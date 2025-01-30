В Омске расширят мост у Телецентра

Ширина проезжей части моста 60-летия ВЛКСМ увеличится на 50 сантиметров — по 25 сантиметров с каждой стороны. Дополнительное пространство задействуют для крайних полос, предназначенных для общественного транспорта. Также станет шире пешеходная зона.
Об этом сообщили 30 января во время проверки хода ремонта на мосту у Телецентра.
«Сейчас выполняются работы по армированию монолитного участка. Подготавливаем специальные вспомогательные сооружения и устройства, а также консоли для монтажа тротуарной части. Выполнен демонтаж контактной сети по этому этапу. Тротуары тоже полностью демонтированы. Как только у нас подойдет металл, мы будем устанавливать тротуарные элементы, омоноличивать их», — рассказал «Суперомску» Игорь Шестаков, первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст».
На объекте ежедневно трудятся около 100 человек, работы ведутся в круглосуточном режиме. Одновременно с реконструкцией моста ресурсоснабжающие организации готовят площадку для замены труб.